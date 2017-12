Neun US-Medien sind nun "ausländische Agenten"

Als Antwort auf ähnliche Maßnahmen gegen den russischen Sender RT in den USA hat die Regierung in Moskau nun neun US-Medien zu "ausländischen Agenten" erklärt. Die mit diesem Stempel versehenen Organisationen müssen ihre Finanzierung offenlegen und den Behörden vollständigen Einblick in ihre Aktivitäten gewähren.