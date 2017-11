USA: TV-Sender Russia Today „ausländischer Agent“

Auf Anweisung des US-Justizministeriums muss sich der russische Fernsehsender Russia Today (RT) nach eigenen Angaben als "ausländischer Agent" in den USA registrieren lassen. Wie der Sender am Freitag mitteilte, wird er allerdings gerichtlich gegen diese Einstufung vorgehen. Der Kreml reagierte umgehend und kündigte Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Medien in Russland an.