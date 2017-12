Wahl zur Miss Silvesterlauf mit sportlichen Girls

Bevor am letzten Tag des Jahres beim Silvesterlauf in Peuerbach von den Läufern aufs Tempo gedrückt wird, steigt am kommenden Freitag (ab 20 Uhr) die Wahl zur Miss Silvesterlauf. Bei dem Beautycontest stehen neun Mädls im Peuerbacher Melodium in den Startlöchern. Drei davon sind sehr sportlich und könnten selbst ins Laufdress schlüpfen:



Laetitia Schweighofer hält sich mit Laufen und Krafttraining fit. Derzeit drückt die 1,75-Meter-Blondine aus Leonding an einem Abendgymnasium die Schulbank. Über sich selbst meint die 17-Jährige: "Ich finde, dass meine langen Beine ein besonderes Merkmal sind."



Elisa Resch hat es dagegen Handball angetan. "Jetzt im Winter gehe ich natürlich auch gerne Skifahren", so die Schülerin der HAK Lambach, die mit ihren 16 Jahren ein echtes Küken ist.



Christina Schweighofer aus Tiefgraben fühlt sich auf zwei Kufen sehr wohl. Die Studentin zieht es nämlich regelmäßig zum Eiskunstlauf. Obendrein singt die 22-Jährige gerne. Es könnte also sein, dass die junge Lady auch stimmlich bei der Jury der Miss Silvesterlauf punktet.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung