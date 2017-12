Rapper Bushido verschiebt seine Tour

Der Künstler wollte am Dienstag seine Tour in Wien starten. Der Auftritt im Gasometer ist nun für 5. Mai 2018 angesetzt. "Wir sehen und hören uns im Mai. Sorry für die Unannehmlichkeiten! Bis bald!", schrieb Bushido in seinem Post. Bereits 2010 hatte der Rapper eine Tour wegen einer Bandscheiben-Operation verschieben müssen.