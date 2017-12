Robert Forster: Ewig missverstanden im Underground

Die renommierte britische Musikzeitschrift "Mojo" titelte es bereits als Buch des Jahres und auch Nick Cave war ganz angetan von Robert Forsters erstem Werk "Grant & Ich", in dem der 60-jährige Australier die legendäre, aber niemals zu großem Ruhm geadelte Lebensgeschichte der Indie-Rocker The Go-Betweens und seine spezielle Freundschaft zum bereits vor elf Jahren an einem Herzinfarkt verstorbenen Lebenspartner Grant McLennan beschreibt. Für ihre treuen Fans wurden die Go-Betweens zeit ihres Lebens und ihrem Wert geschlagen, Forster selbst erzählt uns im Interview, dass die literarisch hochwertigen Songs mit Kulturanspruch einfach zehn bis 15 Jahre zu spät das Licht der Welt erblickten.

"Krone": Robert, mit dem Buch "Grant & Ich" hast du die Lebensgeschichte von dir, den legendären The Go-Betweens und deinem 2006 verstorbenen Freund und Partner Grant McLennan niedergeschrieben und quasi Bilanz gezogen. Hast du damit gerechnet, dass das Feedback so gut ausfallen würde?

Robert Forster: Ich habe darauf gehofft, aber vorbereitet bist du niemals auf so eine Art von Popularität. Als Autor willst du immer so viele Menschen wie möglich erreichen. Das Buch selbst hat sein eigenes Leben und Leser gefunden, die vielleicht nicht zwingend etwas mit meiner Historie zu tun haben. Ich freue mich extrem, dass ich in Wien, einer meiner absoluten Lieblingsstädte sein und in meinem Lieblingscafé Goldegg über dieses Werk sprechen kann. Das macht mich glücklich und stolz. Das Buch hat mich hierher gebracht.

Nick Cave, selbst durchaus bekannt als Meister poetischer Worte, hat das Buch in den Himmel gelobt und sogar ein Vorwort beigesteuert…

Es ist fantastisch, wenn Kollegen deine Arbeit schätzen und diese frohe Kunde auch noch in die Welt hinaustragen.

Was ist eigentlich der Grund, dass du vor allem in den deutschsprachigen Ländern zeit deines Lebens so unheimlich populär warst und bist?

Die Musik der Go-Betweens und auch meine Soloalben haben sich immer auf die Texte konzentriert. Manche Leute mögen das und ich denke, dass es vor allem Menschen aus dieser Gegend sind. Ich glaube auch, dass der Exotenbonus ein Vorteil war, denn einen Australier sieht man ja nicht alle Tage auf einer Bühne. All das zusammen war für unseren Erfolg verantwortlich. Vor allem die Österreicher schätzen diese Art von intelligenten, Text-basierten Pop, den wir immer lieferten. Österreich hat selbst eine große Historie an Literatur, Musik und der Poesie. Ich denke, dass die Menschen hier gerade dadurch meine Arbeit besonders schätzen. Das ist auch der Grund, warum die Go-Betweens in Skandinavien immer bekannt waren. In Kopenhagen kann ich heute noch in ausverkauften Sälen vor 300 Leuten spielen.

Was waren die ersten Gedanken als du beschlossen hast, dieses Buch in Angriff zu nehmen?

Ich wollte einfach die Geschichte erzählen und wusste von vornherein, wohin es gehen soll. Die meisten Buchautoren wissen maximal den Grundstamm, haben aber keine Ahnung, wohin sie die Geschichte tragen wird - das war bei mir nicht der Fall und das war auch gut so. Es war mein allererstes selbstgeschriebenes Buch und ich war unsicher. Ich wusste, dass es sein musste und dass es lange dauern würde, aber ich wollte immer Vollgas geben. Mir hat es irrsinnigen Spaß gemacht. Wenn du schon morgens 500 Wörter reintippst, dann fühlst du dich einfach gut.

Hast du in all dieser Zeit dein Talent für das Schreiben, für die Literatur in diesem Sinne erst richtig entdeckt? Davor warst du ja doch eher der Poet für wesentlich kürzere Songtexte.

Das stimmt, aber ich habe zwischen 2005 und 2013 schon als Musikjournalist gearbeitet. Da habe ich mein Handwerk gelernt, wusste aber, dass ein Buch härter wird. Die Grundsätze der Grammatik, des Satzbaus und des Aufbaus einer Geschichte habe ich aber als Musikjournalist gelernt. In den Artikeln dort habe ich normalerweise zwischen 1500 und 2000 Wörter geschrieben. Ich wurde dadurch bereits auf das Buchschreiben vorbereitet, auch wenn man das nicht direkt vergleichen kann.