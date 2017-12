Polen-Bande schmuggelte neun Millionen Zigaretten!

Zigaretten umgepackt und per Post nach Großbritannien geschickt

Danach wurden die (gefälschten) Zigaretten verschiedenster Marken umgepackt und per Post nach Großbritannien versandt. Die Behörden gehen davon aus, dass auf diese Weise nicht weniger als 45.000 Stangen auf die Insel gelangten. So machten die Kriminellen nicht weniger als zwei Millionen Euro Umsatz.

In dem Haus, das der Bande als Basis diente, wurden neben Schmuggel-Tschick auch sechs Tatfahrzeuge, Laptops, Handys und Notizblöcke sichergestellt.

Oliver Papacek und Christoph Budin, Kronen Zeitung