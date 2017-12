Auto rast in London in Fußgänger - fünf Verletzte

Terrorangst in London: Fünf Menschen sind in der Nacht auf am Samstag in der britischen Hauptstadt verletzt worden, als ein Auto in Fußgänger fuhr. Einen terroristischen oder extremistischen Hintergrund schloss die Polizei aber bald aus - vielmehr dürfte ein nächtlicher Streit der Auslöser für den Vorfall gewesen sein.