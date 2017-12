So will EU Länder zur Flüchtlingsaufnahme zwingen

Sobald ein Land 50 Prozent über seinem "fairen Anteil" liegt und freiwillige Hilfen nicht ausreichen, könnte die EU-Kommission eine Umverteilung von Asylsuchenden anordnen. Eine solche Anordnung könnte nur über einen Beschluss des EU-Ministerrates doch noch verhindert werden. Hilfe für nicht ganz so stark betroffene Länder soll nach dem Vorschlag der estnischen Ratspräsidentschaft ausschließlich auf freiwilliger Basis organisiert werden.

Abkehr von bisher gültiger Dublin-Verordnung

Das neue System würde eine weitreichende Abkehr von der bisher gültigen Dublin-Verordnung darstellen. Diese sieht vor, dass grundsätzlich jenes Land für das Asylverfahren zuständig ist, in dem ein Schutzsuchender das erste Mal einen Asylantrag gestellt hat oder in dem er nachweislich EU-Boden betreten hat. In der jüngsten Flüchtlingskrise hat sich die Dublin-Verordnung allerdings als nicht praktikabel erwiesen, weil Länder wie Griechenland den Massenzustrom nicht stemmen konnten und Migranten weiter in andere EU-Länder wie Deutschland reisen konnten.