Innenminister zu Bombe in Potsdamer City

Mit Terror in die Weihnachtszeit: In Potsdam im deutschen Bundesland Brandenburg wurde am Freitag ein von einem Paketdienst gelieferter Sprengsatz bestehend aus Nägeln, Drähten, einer Batterie und einem Pulver entschärft. Ein Teil des Weihnachtsmarktes im Zentrum der Stadt wurde evakuiert. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) gab am Freitagabend erste Ermittlungsergebnisse bekannt.