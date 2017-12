Arbeitslosigkeit sank im November um 5,7 Prozent

Besonders starker Rückgang bei Jugendlichen

Rückgängig war die Arbeitslosigkeit im November bei Männern (-9,2 Prozent) stärker als bei Frauen (-6,8 Prozent), bei Inländern (-8,8 Prozent) deutlicher als bei Ausländern (-6,3 Prozent). Besonders stark fiel der Rückgang bei Jugendlichen (15 bis 24 Jahre) mit einem Minus von 17,1 Prozent aus. Bei behinderten Personen blieb die Arbeitslosigkeit mit -0,1 Prozent praktisch gleich. Endlich sei auch der Anstieg der Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung aufgehalten, freute sich Stöger.

Die Beschäftigung hat sich dynamisch entwickelt - laut Sozialministerium "beflügelt von dem im Juli in Kraft getretenen Beschäftigungsbonus". Mit Ende November 2017 sind in Österreich 3.682.000 Personen unselbstständig beschäftigt. Damit stehen heuer um 78.000 Personen mehr in Arbeit als im Vorjahr, das entspreche dem zweitbesten Anstieg im derzeitigen Aufschwung. Bei den unselbstständig aktiv Beschäftigten (inklusive freier Dienstverträge, ohne Kinderbetreuungsgeld-/KarenzgeldbezieherInnen und Präsenz-/Zivildienstleistende) zeige sich sogar der stärkste Beschäftigungsanstieg dieses Konjunkturzyklus mit 81.000 Personen mehr in Arbeit.