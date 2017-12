Tillerson und Lawrow bei OSZE-Gipfel in Wien

Der hochrangig besetzte Ministerrat mit Vertretern aus den 57 Mitgliedsstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist der Höhepunkt des diesjährigen österreichischen OSZE-Vorsitzes. Ob es auch ein direktes Treffen der beiden Chefdiplomaten der USA und Russlands am Rande des Ministerrats geben wird, ist noch unklar. Bisher gebe es keine Informationen zu einem solchen Treffen, hieß es dazu aus der russischen Botschaft gegenüber der APA.

Tillersons Plan: NATO, OSZE, Kurz, Paris

Das US-Außenministerium teilte am Freitag in einer Aussendung mit, Tillerson werde aus Brüssel, wo er am Dienstag und Mittwoch am NATO-Außenministertreffen teilnehmen wird, nach Wien reisen. Am Rande des OSZE-Gipfels, bei dem der US-Außenminister nur am Donnerstag teilnehmen wird, ist auch ein Treffen mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) geplant. Anschließend reist Tillerson zu einem bilateralen Besuch nach Paris weiter, hieß es.