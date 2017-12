Neuerlicher Überfall auf steirische Tankstelle

Angestellte mit Waffe bedroht

Der Täter ging mit vorgehaltener Waffe auf die 42-jährige Frau zu und wollte Bargeld. Er stopfte seine Beute in einen gelben Plastiksack und machte sich wieder zu Fuß davon. Die Angestellte wurde nicht verletzt. Der Räuber dürfte etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er trug schwarze Schuhe mit einer auffälligen weißen Sohle. Eine Fahndung nach ihm blieb zunächst erfolglos.

War es derselbe Täter?

Bei dem Überfall vom 1. Februar hatte der Täter zwar nicht in der Früh, sondern am späten Abend zugeschlagen, doch sowohl das Alter als auch die Größenangaben könnten zusammenpassen. Der Räuber hatte auch in englischer Sprache nach Geld verlangt, ebenfalls eine Überziehhaube getragen und eine Pistole bei sich gehabt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.