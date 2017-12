Blutige Prügelei vor Lokal fordert Verletzten

Eine Rauferei vor einem Imbisslokal in der Salzburger Altstadt hat in der Nacht auf Freitag blutig geendet. Zwei Männer - ein 27-jähriger Salzburger sowie ein 30 Jahre alter Wiener - waren aus bislang unbekanntem Grund in Streit geraten, rasch flogen auch die Fäuste. Als der Jüngere zu Boden ging, trat der Ältere noch mehrmals auf seinen wehrlosen Kontrahenten ein. Danach ergriff der Verdächtige die Flucht.