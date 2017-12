Marija: Transformation ins Erwachsenenleben

Manchen reicht das bloße Influencen nicht aus, um sich ins Rampenlicht zu stellen. So etwa der jungen Serbin Marija eelj, die neben ihrem immens erfolgreichen YouTube-Channel "My Sweet Life" nicht nur eine Sängerkarriere startet, sondern auch schon einen Bestseller geschrieben hat. Ja, Sie lesen richtig - auch Influencer wissen offenbar noch ob der Wirkung des Gedruckten. "Im Großen und Ganzen geht es ums Erwachsenwerden und die Geschichten sind mehr oder weniger aus meinem Leben gegriffen", erzählt uns die sympathische Sängerin im Interview, "es geht um eine Person, die sich langsam auf das Uni-Alter zubewegt und mit den Tücken des Lebens zu kämpfen hat. Das Ganze ist in eine kleine Liebesgeschichte verpackt. Die Hauptdarstellerin heißt Nadja und wird in der Schule von drei bösen Mädchen gemobbt. Zudem verliebt sie sich in einen Jungen, der zu den Coolen zählt und so ganz und gar nicht in ihre Welt passt."

Echte Emotionen

Das 18-jährige Multitalent hat sich ihre Erfolgswelt längst selbst geschaffen. Ihr YouTube-Kanal, der sich vorwiegend um Beauty- und Lifestylethemen dreht, hat knapp 400.000 Abonnenten und Marija in ihrer Heimat Novi Sad zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Dass in der Welt von Schönheitstipps und Produktwerbung aber nicht immer alles so ist, wie es scheint, ist der vifen Entertainerin bewusst. "Über meinen YouTube-Kanal kann ich nicht so offen kommunizieren. Die User dort würden wohl nicht verstehen, wie es wirklich in mir drin aussieht, weshalb ich mich eben an die Arbeit zum Buch machte." Ein weiteres persönliches Lebenszeichen war die vor allem in ihrer Heimat Serbien erfolgreiche Single "Louder Than A Drum", wo es nicht zuletzt um all die Emotionen geht, die Marija durchlebt und die sie versucht, der Außenwelt begreiflich zu machen.