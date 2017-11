Postlerin als Geisterfahrer in der Rettungsgasse

Was ist in diese Frau gefahren? Eine Postzustellerin wollte am Montagmorgen nach einem Unfall auf der Tauernautobahn in Salzburg nicht im folgenden Stau warten. Sie drehte in der Rettungsgasse um und fuhr 500 Meter bis zur Ausfahrt Pfarrwerfen in die Gegenrichtung zurück - und wäre damit wohl durchgekommen, hätte ein Lkw-Lenker die gefährliche Aktion nicht mit seinem Smartphone mitgefilmt. Die Frau wird angezeigt, der Führerschein entzogen. Und auch die Post kündigte Konsequenzen für die Mitarbeiterin an.