Mit 2,33 Promille in den Gegenverkehr gerast

„Sie fuhr Schlangenlinien, bremste plötzlich ab oder gab Gas“, erzählt ein Zeuge, der damals direkt hinter ihr fuhr, später der Polizei. Wenig später passiert der Unfall. Die mit 2,33 Promille alkoholisierte Witwe verliert in einer leichten Kurve die Kontrolle über ihr Auto und fährt direkt in den Gegenverkehr. Dort stößt sie frontal mit dem Pkw einer 77-jährigen Frau zusammen. Während das Opfer den Unfall mit einer Zerrung der Halswirbelsäule und einer Knieverletzung übersteht, erleidet die 59-Jährige einen Beinbruch sowie Prellungen am Brustkorb.