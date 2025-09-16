Als „Toy Story“ ganz Hollywood revolutionierte

Vor 30 Jahren hat sich die Filmwelt Hollywoods für immer verändert. Im November feierte mit „Toy Story“ der erste computeranimierte Langfilm unheimliche Erfolge. Die Abenteuer von Spielfiguren in einem amerikanischen Kinderzimmer wurden komplett am Computer entworfen und durch eine Kooperation des Animationsstudios Pixar mit dem Medienriesen Disney gestemmt. Tom Hanks und Tim Allen liehen den beiden Hauptcharakteren ihre Stimme und am Box Office spielte die Produktion rund 400 Millionen Dollar ein. „Wir wollten, dass der allererste computeranimierte Film Herz hat“, sagte Regisseur John Lasseter, der als „Vater“ von „Toy Story“ gilt, einst in einem Interview zur Produktion, „Walt Disney hat immer gesagt, dass es für jeden Lacher eine Träne geben müsse und daran glaube ich bei Filmen.“