Umstrittene Szene im Österreich-Match geht viral

Mit seinem kuriosen und umstrittenen Aufschlag hat der Ungar Zsombor Piros im Davis-Cup-Match gegen Österreich für einigen Wirbel gesorgt. Nun geht die Szene viral und spaltet dabei die Tenniswelt.
Gegen Lukas Neumayer packte Zsombor nämlich einen höchst ungewöhnlichen Aufschlag aus. Sein unkonventioneller Aufschlag erwischte den Österreicher auf dem falschen Fuß und führte gleich zu Diskussionen, ob er überhaupt legal war. Der Unparteiische sprach ihm den Punkt zu – damit war die Sache auf dem Platz gegessen.
Aufschlag spaltet Tenniswelt
Nicht aber in den sozialen Medien. Denn dort ging die Szene viral. Dabei gehen die Meinungen weit auseinander. Von einem „kreativen Ansatz“ ist ebenso zu lesen, wie von einer „Frechheit“ und einer „Unsportlichkeit“. Die Tenniswelt ist hier deutlich gespalten.
Schließlich setze sich der Ungar im Duell mit Neumayer zwar durch, aber am Ende durften sich doch die Österreicher über die Qualifikation zum Finalturnier freuen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.