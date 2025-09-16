Vorteilswelt
Unfair oder kreativ?

Umstrittene Szene im Österreich-Match geht viral

Tennis
16.09.2025 06:28
Zsombor Piros hat mit seinem unkonventionellen Aufschlag für Diskussionen gesorgt
Zsombor Piros hat mit seinem unkonventionellen Aufschlag für Diskussionen gesorgt(Bild: AFP/APA/Belga/BENOIT DOPPAGNE)

Mit seinem kuriosen und umstrittenen Aufschlag hat der Ungar Zsombor Piros im Davis-Cup-Match gegen Österreich für einigen Wirbel gesorgt. Nun geht die Szene viral und spaltet dabei die Tenniswelt. 

Gegen Lukas Neumayer packte Zsombor nämlich einen höchst ungewöhnlichen Aufschlag aus. Sein unkonventioneller Aufschlag erwischte den Österreicher auf dem falschen Fuß und führte gleich zu Diskussionen, ob er überhaupt legal war. Der Unparteiische sprach ihm den Punkt zu – damit war die Sache auf dem Platz gegessen.

Aufschlag spaltet Tenniswelt
Nicht aber in den sozialen Medien. Denn dort ging die Szene viral. Dabei gehen die Meinungen weit auseinander. Von einem „kreativen Ansatz“ ist ebenso zu lesen, wie von einer „Frechheit“ und einer „Unsportlichkeit“. Die Tenniswelt ist hier deutlich gespalten. 

Lesen Sie auch:
Jurij Rodionov bezwang Marton Fucsovics
Davis-Cup-Krimi
Finale! Rodionov löst ÖTV-Team Ticket nach Bologna
13.09.2025
Davis Cup
Neumayer verliert! Ungarn erzwingt fünftes Duell
13.09.2025

Schließlich setze sich der Ungar im Duell mit Neumayer zwar durch, aber am Ende durften sich doch die Österreicher über die Qualifikation zum Finalturnier freuen. 

Ähnliche Themen
Lukas Neumayer
Österreich
