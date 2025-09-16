Umstrittene Szene im Österreich-Match geht viral

Aufschlag spaltet Tenniswelt

Nicht aber in den sozialen Medien. Denn dort ging die Szene viral. Dabei gehen die Meinungen weit auseinander. Von einem „kreativen Ansatz“ ist ebenso zu lesen, wie von einer „Frechheit“ und einer „Unsportlichkeit“. Die Tenniswelt ist hier deutlich gespalten.