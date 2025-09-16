Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“

Bittere Bilanz für SPÖ

Besonders düster ist die Lage für die Sozialdemokraten: Laut Umfrage würden sie derzeit nur halb so viele Stimmen erreichen wie die FPÖ. Haselmayer bringt es auf den Punkt: „SPÖ – wir haben fertig.“ Eine historische Schwäche, die zeige, wie sehr die Partei an Strahlkraft verloren hat.