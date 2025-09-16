Vorteilswelt
Bitteres Urteil

Polit-Analyse zu Umfrage: „SPÖ – wir haben fertig“

Innenpolitik
16.09.2025 07:00

Ein halbes Jahr nach dem Start der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos hat die Regierung laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der „Krone“ bereits ihre Mehrheit verloren. 61 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher trauen der Regierung keinen Turnaround mehr zu – nur 20 Prozent sind noch optimistisch.

Polit-Kenner und Meinungforscher am Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) Christoph Haselmayer spricht im krone.tv-Politik-Talk von einem „massiven Alarmsignal“: „Diese Regierung ist Ankündigungs-Europameister, aber Umsetzungszwerg.“ Immer neue Gipfel, Klausuren und Versprechen, doch bei Themen wie Energiepreise, Lebenshaltungskosten, Sicherheit und Asyl sei bisher kaum etwas weitergegangen.

Bittere Bilanz für SPÖ 
Besonders düster ist die Lage für die Sozialdemokraten: Laut Umfrage würden sie derzeit nur halb so viele Stimmen erreichen wie die FPÖ. Haselmayer bringt es auf den Punkt: „SPÖ – wir haben fertig.“ Eine historische Schwäche, die zeige, wie sehr die Partei an Strahlkraft verloren hat.

Während die FPÖ in den Umfragen unangefochten vorne liegt, sucht die SPÖ nach einem klaren Kurs – und die Regierung insgesamt nach Vertrauen. 

Was die Regierung jetzt noch besser machen kann, das sehen Sie im Video oben!

Folgen Sie uns auf