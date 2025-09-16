Herzpatienten im „Homeoffice“, App hält Wache

Ein neues Gesundheitsprojekt startet im Universitätsklinikum Wiener Neustadt. HerzMobil NÖ richtet sich an Menschen mit der chronischen Erkrankung Herzinsuffizienz. Nach Entlassung aus dem Krankenhaus bekommen Patienten mit dieser Diagnose eine Waage, ein Blutdruckmessgerät und ein eigenes Handy samt App, mit der sie täglich Daten wie Gewicht, Puls und Blutdruck, Medikation sowie den allgemeinen Gesundheitszustand eintragen. Ein eigenes Betreuungsteam überprüft die Daten unmittelbar nach Übermittlung und greift sofort ein, wenn Gefahr in Verzug ist.