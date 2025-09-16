Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

17-Jähriger verurteilt

„Wenn ich ihn seh, schlag ich ihm den Schädel ein“

Niederösterreich
16.09.2025 06:15
Per Faustschlag soll der Jugendliche einen Kontrahenten niedergestreckt haben. Einen Freund hat ...
Per Faustschlag soll der Jugendliche einen Kontrahenten niedergestreckt haben. Einen Freund hat er mit dem Tod bedroht(Bild: Evelyn Hronek)

17-Jähriger fasst wegen gefährlicher Drohung bedingte Haftstrafe aus: Der Lehrling ließ trotz Vorstrafe und Anti-Gewalt-Training lieber die Fäuste sprechen. Das Urteil ist rechtskräftig.

0 Kommentare

Irgendwer hat irgendwen geschubst. So viel schien beim Prozess um gefährliche Drohung und Körperverletzung am Landesgericht St. Pölten klar. Ansonsten werden an diesem Verhandlungstag viele unterschiedliche Aussagen zu Protokoll gebracht. Auf der Anklagebank: Ein vorbestrafter Lehrling, der mit seinem „schlechten Benehmen“ sowohl bei der Polizei als auch bei seinem Bewährungshelfer für bleibende Erinnerung sorgte. Auch sonst zeigt sich der 17-Jährige nicht von seiner besten Seite, ein Anti-Gewalttraining dürfte keine Wirkung gezeigt haben. Denn auch bei einem Faschingsumzug Anfang März soll er statt Worten lieber seine Fäuste sprechen haben lassen.

Der Prozess fand am Landesgericht in St. Pölten statt.
Der Prozess fand am Landesgericht in St. Pölten statt.(Bild: Imre Antal)

Urteil ist rechtskräftig
Nachdem sich schließlich noch die Freundschaft zu seinem besten Kumpel zerschlagen hatte, rief er dessen Mutter mehrfach auch mitten in der Nacht auf ihrem Handy an. Bis sie ihn blockierte. „Er hat sich sehr verändert, da hat unser Sohn den Kontakt zu ihm abgebrochen“, erklärt der Vater vor Gericht. Bis der junge Mann die Eltern des Ex-Freundes dann kurzerhand unter einer anderen Nummer kontaktierte: „Wenn ich euren Sohn das nächste Mal sehe, schlag’ ich ihm den Schädel ein“, drohte er den schockierten Eltern über das Telefon. Sie erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei. Dafür fasste der 17-Jährige vier Monate bedingte Haft aus – Urteil rechtskräftig.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.646 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
119.349 mal gelesen
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
101.957 mal gelesen
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3172 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2488 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf