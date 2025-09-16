„Wenn ich ihn seh, schlag ich ihm den Schädel ein“

Urteil ist rechtskräftig

Nachdem sich schließlich noch die Freundschaft zu seinem besten Kumpel zerschlagen hatte, rief er dessen Mutter mehrfach auch mitten in der Nacht auf ihrem Handy an. Bis sie ihn blockierte. „Er hat sich sehr verändert, da hat unser Sohn den Kontakt zu ihm abgebrochen“, erklärt der Vater vor Gericht. Bis der junge Mann die Eltern des Ex-Freundes dann kurzerhand unter einer anderen Nummer kontaktierte: „Wenn ich euren Sohn das nächste Mal sehe, schlag’ ich ihm den Schädel ein“, drohte er den schockierten Eltern über das Telefon. Sie erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei. Dafür fasste der 17-Jährige vier Monate bedingte Haft aus – Urteil rechtskräftig.