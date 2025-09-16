Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Probleme bei Inter

„Ist es Zeit?“ Wirbel um Ex-Arnautovic-Kollegen

Fußball International
16.09.2025 06:01
Yann Sommer (links) galt lange als wichtiger Rückhalt für Inter Mailand.
Yann Sommer (links) galt lange als wichtiger Rückhalt für Inter Mailand.(Bild: AFP/APA/Federico PARRA)

Lange Zeit galt Yann Sommer als unerschütterlicher Rückhalt im Tor von Inter Mailand – doch in der neuen Saison könnte der Schweizer nun zum Problemfall werden. In Italien mehren sich die Stimmen, die fordern, dass der Schweizer beim Ex-Team von ÖFB Legionär Marko Arnautovic durch die etatmäßige Nummer Zwei, Josep Martinez, ersetzt werden soll. 

0 Kommentare

„Er könnte zu einem Problem werden. Ist es Zeit für Josep Martinez?“, ist in der „Gazzetta dello Sport“ zu lesen. Die Rede ist dabei von Torwart Sommer. Der Schweizer galt in den vergangenen Jahren als sicherer Rückhalt – doch nun hat man ihn als einen der Verantwortlichen für den schlechten Saisonstart der Mailänder ausgemacht.

Lesen Sie auch:
Juventus durfte im „Derb d‘Italia“ jubeln.
„Derby d‘Italia“
Juventus gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Inter
13.09.2025

Schwacher Auftritt gegen Juve
Vor allem im Spiel gegen Juventus am vergangenen Wochenende machte Sommer keine gute Figur. Gleich bei zwei Gegentoren schaute er schlecht aus. „Sommer, so nicht: zwei entscheidende Fehler bei vier Gegentoren. Auf der Anklagebank wird Deutsch gesprochen“, urteilte die „Gazzetta“ deshalb. 

Offenbar soll eine „Wachablösung“ im Tor nun tatsächlich eine Option für Inter-Trainer Christian Chivu sein. Öffentlich nimmt der Coach die Defensive rund um den Torwart-Routinier zwar in Schutz, doch offenbar ist es möglich, dass Ersatzmann Martinez schon im nächsten Spiel seine Bewährungschance erhält. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.642 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
119.141 mal gelesen
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
101.687 mal gelesen
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3625 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2266 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2257 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Fußball International
Probleme bei Inter
„Ist es Zeit?“ Wirbel um Ex-Arnautovic-Kollegen
ÖFB-Spiele wackeln
Xaver Schlager droht wochenlange Pause
Natters Premierentor
ÖFB-Stürmerin trifft für Sensations-Tabellenführer
Deutsche Bundesliga
Nach Heimdebakel: Gladbach feuert Trainer Seoane!
Krone Plus Logo
Champions League
Messi & CR7 ade: Eine neue Generation übernimmt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf