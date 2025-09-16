„Ist es Zeit?“ Wirbel um Ex-Arnautovic-Kollegen

Lange Zeit galt Yann Sommer als unerschütterlicher Rückhalt im Tor von Inter Mailand – doch in der neuen Saison könnte der Schweizer nun zum Problemfall werden. In Italien mehren sich die Stimmen, die fordern, dass der Schweizer beim Ex-Team von ÖFB Legionär Marko Arnautovic durch die etatmäßige Nummer Zwei, Josep Martinez, ersetzt werden soll.
„Er könnte zu einem Problem werden. Ist es Zeit für Josep Martinez?“, ist in der „Gazzetta dello Sport“ zu lesen. Die Rede ist dabei von Torwart Sommer. Der Schweizer galt in den vergangenen Jahren als sicherer Rückhalt – doch nun hat man ihn als einen der Verantwortlichen für den schlechten Saisonstart der Mailänder ausgemacht.
Schwacher Auftritt gegen Juve
Vor allem im Spiel gegen Juventus am vergangenen Wochenende machte Sommer keine gute Figur. Gleich bei zwei Gegentoren schaute er schlecht aus. „Sommer, so nicht: zwei entscheidende Fehler bei vier Gegentoren. Auf der Anklagebank wird Deutsch gesprochen“, urteilte die „Gazzetta“ deshalb.
Offenbar soll eine „Wachablösung“ im Tor nun tatsächlich eine Option für Inter-Trainer Christian Chivu sein. Öffentlich nimmt der Coach die Defensive rund um den Torwart-Routinier zwar in Schutz, doch offenbar ist es möglich, dass Ersatzmann Martinez schon im nächsten Spiel seine Bewährungschance erhält.
