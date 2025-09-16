„Ist es Zeit?“ Wirbel um Ex-Arnautovic-Kollegen

„Er könnte zu einem Problem werden. Ist es Zeit für Josep Martinez?“, ist in der „Gazzetta dello Sport“ zu lesen. Die Rede ist dabei von Torwart Sommer. Der Schweizer galt in den vergangenen Jahren als sicherer Rückhalt – doch nun hat man ihn als einen der Verantwortlichen für den schlechten Saisonstart der Mailänder ausgemacht.