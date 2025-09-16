Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ortschef erklärt sich

Trauerfahne für Kirk: „Stehe zur Entscheidung“

Steiermark
16.09.2025 07:00
Der Facebook-Beitrag von Bürgermeister Stefan Helmreich (Bild-Mitte) löste zahlreiche Reaktionen ...
Der Facebook-Beitrag von Bürgermeister Stefan Helmreich (Bild-Mitte) löste zahlreiche Reaktionen aus.(Bild: Krone KREATIV/Tess Crowley, Screenshot, zvg)

Riesenwirbel löste der Bürgermeister der steirischen Gemeinde Lieboch aus, weil er nach dem Attentat auf den rechten US-Politaktivisten Charlie Kirk vor dem Gemeindeamt die schwarze Fahne hissen ließ. Nun erklärt er in der „Krone“, was dahintersteckte und warum er trotz Kritik dazu steht. 

0 Kommentare

Große Aufregung herrschte in der Gemeinde Lieboch, weil ÖVP-Bürgermeister Stefan Helmreich nach dem Attentat auf den rechten US-Politaktivisten Charlie Kirk vor dem Gemeindeamt die schwarze Flagge hissen ließ und dazu einen Facebook-Beitrag veröffentlichte – wir haben berichtet.

Einige Gemeinderäte distanzierten sich davon; abgesehen davon habe er zahlreiche persönliche Nachrichten bekommen – „die waren teils echt starker Tobak“, so der Ortschef am Montag zur „Krone“. Neben Kritik habe er für seine Aktion aber überwiegend Zustimmung erhalten.

Zitat Icon

Ich will aber in einer Welt leben, in der man sich auch in zwei Generationen noch frei äußern darf.

Bürgermeister Stefan Helmreich

Zeichen für Demokratie und Meinungsfreiheit
Helmreich betont: „Ich stehe zu der Entscheidung. Ich habe betont, ich nehme diesen Mord zum Anlass, um ein Zeichen für Demokratie und Meinungsfreiheit zu setzen. Dafür stand die schwarze Flagge, und nicht explizit für die Person Charlie Kirk.“ Er gehe freilich bei Weitem nicht mit allen Ansichten Kirks d’accord. „Ich will aber in einer Welt leben, in der man sich auch in zwei Generationen noch frei äußern darf.“

Lesen Sie auch:
Ein Facebook-Posting des Liebocher ÖVP-Bürgermeisters Stefan Helmreich zur Trauer-Beflaggung ...
Ortschef in der Kritik
Wirbel um Trauerfahne für Charlie Kirk in Lieboch
14.09.2025

Zur Kritik, der Mord habe keinen Bezug zu Lieboch, entgegnet der Ortschef, man habe in der Vergangenheit etwa auch zugunsten von Ukraine-Flüchtlingen Kuchen gebacken oder eine orange Flagge gegen Gewalt an Frauen gehisst – auch ohne Gemeinderatsbeschluss, der dafür ohnehin nicht nötig sei. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.646 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
119.349 mal gelesen
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
101.957 mal gelesen
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3172 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2488 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2258 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf