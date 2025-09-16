Trauerfahne für Kirk: „Stehe zur Entscheidung“

Zeichen für Demokratie und Meinungsfreiheit

Helmreich betont: „Ich stehe zu der Entscheidung. Ich habe betont, ich nehme diesen Mord zum Anlass, um ein Zeichen für Demokratie und Meinungsfreiheit zu setzen. Dafür stand die schwarze Flagge, und nicht explizit für die Person Charlie Kirk.“ Er gehe freilich bei Weitem nicht mit allen Ansichten Kirks d’accord. „Ich will aber in einer Welt leben, in der man sich auch in zwei Generationen noch frei äußern darf.“