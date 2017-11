Wie lange hält die grüne Atempause für Vassilakou?

Splittergruppe zog Antrag wieder zurück

Die Gruppe um Hirschenhauser sah sich durch die versprochene Erneuerung bestätigt und zog den Antrag wieder zurück - das reichte Vassilakou aber nicht: Sie sprach die Vertrauensfrage aus, wollte nicht beschädigt aus der Landesversammlung gehen. Ergebnis: 74,9 Prozent für Vassilakou.

Atempause erkämpft - doch für wie lange?

Innerhalb eines Jahres soll geklärt werden, wer als Spitzenkandidat für die Grünen bei der Gemeinderatswahl 2020 ins Rennen geht. So lautete zumindest die offizielle Ansage nach der turbulenten Landesversammlung. Vassilakou ließ eine neuerliche Kandidatur bewusst offen: "Auch meine Position als Nummer eins ist nicht sakrosankt." Auf jeden Fall will sie durch das Vertrauensvotum die Arbeit in der Stadtregierung fortsetzen und den Erneuerungsprozess der Partei mitgestalten.

Geordneter Übergang als Ziel

Wer sich allerdings unter den Delegierten bei der grünen Landesversammlung umhörte, gewann den Eindruck, dass der Zug bereits in eine andere Richtung fährt. So soll Vassilakou ein "Rückzug in Würde" ermöglicht werden. Den meisten Delegierten ist klar, dass ein neuer Spitzenkandidat gesucht werden muss, wenn man die Gemeinderatswahl 2020 erfolgreich bestehen will. Um ein totales Chaos vorerst zu vermeiden, gewährte man der angeschlagenen grünen Frontfrau noch eine letzte Schonfrist, heißt es.