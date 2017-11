Durchgesickert: Uns sollen 5,2 Mrd. € mehr bleiben

Aus den türkis-blauen Koalitionsverhandlungen sind jetzt weitere Details durchgesickert: Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, sollen die Österreicher ab 2019 um 5,2 Milliarden Euro weniger Lohn- und Einkommenssteuer zahlen. Diese Summe wird in FPÖ-Kreisen bestätigt.