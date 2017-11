Brand in Luxushotel in Georgien fordert zwölf Tote

Ein Brand in einem Luxushotel im georgischen Badeort Batumi am Schwarzen Meer hat am Freitagabend mindestens zwölf Todesopfer gefordert. Sie starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Der Brand in dem 22-stöckigem Gebäude brach aus, während in dem Hotel die Wahl der Miss Georgia 2017 stattfand. Alle 20 Teilnehmerinnen konnten sich unverletzt retten.