Spekulationen über Seehofer-Ablöse in Bayern

Nach der gescheiterten "Jamaika"-Koalition in Deutschland ließ der Bayerische Rundfunk am Donnerstag wieder eine Polit-Bombe platzen: Demnach soll Horst Seehofer sein Amt als bayerischer Ministerpräsident aufgeben, das Amt des CSU-Chefs aber beibehalten. Seehofer will seine Zukunftspläne in einer CSU-Vorstandssitzung am Abend bekanntgeben.