Diese Games heizen im Dezember so richtig ein

Welch schreckliches Geheimnis verbirgt der Nachbar eigentlich in seinem Keller? Dieser Frage gilt es ab dem 8. Dezember in dem Schleich-Survival-Horror-Game "Hello Neighbor" auf PC und Xbox One auf den Grund zu gehen. Eine KI soll darin dafür sorgen, dass die Aktionen des gefürchteten Nachbarn auf die eigenen Handlungen abgestimmt werden - und das Ganze so spannend bleibt.