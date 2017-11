Brandanschlag auf iranische Botschaft in Wien

Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Samstag in Wien-Landstraße: Vor der Tür der iranischen Botschaft stand eine Tasche in Vollbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten die brennende Sporttasche rasch, dennoch wurde die Eingangstür beschädigt. Verfassungsschützer forschten nun ein iranisches Trio (26, 32 und 36) aus. "Einer nahm die Schuld auf sich und sagte, er wolle gegen das politische Regime im Iran ein Zeichen setzen", so Polizeisprecher Daniel Fürst.