Nach Putsch in Simbabwe: Mugabe lehnt Rücktritt ab

Nach der Militäroperation in Simbabwe gegen Präsident Robert Mugabe hat der langjährige Staatschef einen Rücktritt abgelehnt. "Er weigert sich zurückzutreten", verlautete am Donnerstag aus Armeekreisen nach einem Treffen Mugabes mit Generälen in der Hauptstadt Harare. Offenbar wolle der greise Mugabe "Zeit gewinnen".