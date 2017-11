Seit Putsch auf der Flucht: Wo ist "Gucci Grace?

Grace Mugabe sprach auf Parteiveranstaltungen, warb für sich als Präsidentin und begann, Intrigen gegen politische Widersacher zu spinnen. Ihren schlimmsten Konkurrenten, Vizepräsident Emmerson Mnanagagwa, soll sie zu vergiften versucht haben.

In der Partei populär, in der Bevölkerung nicht

Parteiintern galt sie als populär, hatte Unterstützung der "Gruppe der 40". In der Bevölkerung ist sie unbeliebt. Während sich das Land seit Jahren in einer Wirtschaftskrise befindet, bestand sie auf ihren extravaganten Lebensstil. Das könnte sich rächen. Sobald man sie gefunden hat.

Kronen Zeitung