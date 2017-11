Simbabwe: Explosionen und Schüsse in Hauptstadt

Später sind in der Nähe des Wohnsitzes von Simbabwes Präsident Robert Mugabe in Harare nach Angaben eines Augenzeugen dann auch noch Schüsse gefallen. "Aus Richtung seines Hauses haben wir rund 30 oder 40 Schüsse gehört, die kurz nach 2 Uhr morgens innerhalb von drei oder vier Minuten abgegeben wurden", sagte ein Anrainer der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Mittwoch.

Militär dementiert Gerüchte um Staatsstreich

Durch die aktuellen Geschehenisse wurde das Gerücht genährt, ein Putsch gegen den 93-jährigen Präsidenten sei im Gange. Mitglieder der Armee richteten sich jedoch in der Nacht zum Mittwoch im Staatsfernsehen an die Bevölkerung des südafrikanischen Landes. Demnach gebe es keinen Staatsstreich und Mugabe sei gesund und in Sicherheit, sagten Offiziere.