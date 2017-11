Wirt missbrauchte seine eigene Tochter jahrelang

Wie lange kann ein Mensch so etwas ertragen? Eine Antwort auf diese Frage wird Monika (Name geändert) wohl nie finden. Die junge Frau blickt laut eigenen Aussagen auf ein Leben zurück, das sich niemand verdient hat.

Übergriffe und Morddrohungen

Der eigene Papa - immer lustig im legendären etablierten Waldviertler Wirtshaus, immer freundlich und nett - soll sich immer wieder an ihr vergangen haben. Am Tag, in der Nacht. Egal um welche Uhrzeit. Und das, seit die Kleine acht Jahre alt war. Vor einigen Wochen brach Monika endlich ihr Schweigen und erzählte von den Übergriffen und den Morddrohungen.