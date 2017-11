Nächster Saudi-Prinz tot? Herrscherhaus dementiert

In Saudi-Arabien bleibt die Lage unruhig. Nachdem am Wochenende im Zuge einer massiven Verhaftungswelle Dutzende hochrangige Würdenträger interniert wurden und außerdem seit August drei Prinzen unter teilweise ungeklärten Umständen ums Leben gekommen waren, tauchten am Mittwoch Gerüchte über den Tod eines weiteren Saudi-Prinzen auf. Demnach soll Prinz Abdulaziz bin Fahd verhaftet worden und in Polizeigewahrsam gestorben sein. Das Herrscherhaus hat die Vorwürfe jedoch umgehend zurückgewiesen. Dennoch erinnert die zuletzt recht hohe Sterberate so manchen an die berühmt-berüchtigte TV-Serie "Game of Thrones" ...