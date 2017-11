Klimaschutz-Demo legte erneut Wiener City lahm

Und schon wieder hat am Samstag eine Demonstration die Wiener Innenstadt lahmgelegt. Nachdem bereits am Donnerstag ein Protestzug linker Aktivisten gegen die Angelobung von Burschenschaftern als freiheitliche Abgeordnete im Nationalrat für Behinderungen auf den Straßen gesorgt hatte, prägten auch zwei Tage später Staus und Sperren das Bild in der City. Hunderte Teilnehmer hatten sich vor dem Museumsquartier versammelt, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.