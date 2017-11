Türkis-blauer Dunst ums Rauchverbot

Die von der FPÖ angezettelte Debatte über einen Stopp des ab Mai 2018 in Kraft tretende Rauchverbots in der Gastronomie, passt zu der wenig intelligenten Vorgeschichte dieses Gesetzes. Die Chronologie beginnt bereits im August 2004. Die damalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat drängte auf eine freiwillige Selbstverpflichtung für "rauchfreie Zonen" in Lokalen.

Darauf folgte eine Serie von Gesetzesentwürfen in jeder weiteren Regierung. Erst im Jahr 2015 hat es dann die mittlerweile verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser geschafft, das generelle Rauchverbot für die Gasthäuser durchzusetzen.