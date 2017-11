Türkis-Blau: Nun doch kein Rauchverbot?

Kurz-Kehrtwende?

Erst am 29. September behauptete der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Peter Wurm, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Rauchverbot festhalten und damit "über 40.000 Gastronomen, 7000 Trafikanten und hunderttausenden Mitarbeitern und Konsumenten in den Rücken" fallen werde. Dies gehe aus einem der FPÖ vorliegenden Schriftverkehr zwischen einer Kurz-Mitarbeiterin und dem Präsidenten der Österreichischen Schutzgemeinschaft für Nichtraucher, Robert Rockenbauer, hervor.

"Nach jahrelangen Diskussionen und Zwischenlösungen hat sich die Bundesregierung im Jahr 2015 mit dem generellen Rauchverbot in Lokalen auf eine Lösung geeinigt. Um die Betroffenen nun nicht wieder zu verunsichern, werden wir an dieser Entscheidung, die mit drei Jahren Vorlaufzeit im Mai 2018 in Kraft tritt, klar festhalten", soll Kurz' Mitarbeiterin darin versichert haben.