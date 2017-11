Auch Haslauer beharrt auf Gastro-Rauchverbot

Noch am vergangenen Sonntag hatte es von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl geheißen, er begrüße es, dass FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Rauchverbot in der Gastronomie wieder thematisiert. Hier brauche es eine "pragmatische Lösung", das Thema solle ausdiskutiert werden, um wieder "Zuverlässigkeit in die Politik" zu bringen. Zur "Krone" hieß es am Freitag aus dem ÖVP-Verhandlungsteam jedoch: "Das Rauchverbot bleibt".

"Nicht jeder Beschluss soll umgestoßen werden"

Begründet wurde die harte Linie der Türkisen aus Verhandlungskreisen in erster Linie damit, dass die Gastronomen Rechtssicherheit bräuchten. Zu groß war der Unmut über die wechselhafte und nicht immer glückliche Gesetzgebung der vergangenen Jahre - eine neuerliche Wendung will man den Wirten offenbar nicht zumuten. Österreich sei beim Nichtraucherschutz ohnehin Schlusslicht in der EU, hieß es zur weiteren Begründung, und außerdem: "Nicht jeder Beschluss soll umgestoßen werden."

Österreich steckt im blauen Dunst

Ein Blick auf die Europakarte (siehe Grafik unten) zeigt folgendes Bild: Ganz strenge Rauchverbote in der Gastronomie gibt es etwa in Frankreich, Spanien oder Tschechien, Länder wie Italien, Polen oder Schweden lassen Raucherräume zu. In Deutschland, den Niederlanden oder der Slowakei gibt es Ausnahmeregelungen. Im internationalen Vergleich gilt Österreich als Land des blauen Dunstes. Laut OECD blieb die Zahl der Tabak-Konsumenten bei uns konstant, während sie andernorts zum Teil massiv zurückging.