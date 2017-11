Witwe berührt Gesicht ihres verstorbenen Mannes

"Es sieht umwerfend aus. Man kann Rudy am Kinn erkennen, aber sonst sehe ich nicht viel von ihm", so die Witwe in einem von der Mayo-Klinik veröffentlichten Video. Sie sei wahnsinnig stolz auf ihren Mann, der "mit seinen Organen so vielen Menschen geholfen hat", zeigt sich die Mutter eines 17 Monate alten Sohnes gerührt.