Falscher Trainer belästigte drei Buben: Urteil

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag in Graz wegen der Belästigung dreier Buben zu einem Jahr Haft verurteilt und zudem über ihn eine Einweisung in eine Anstalt verfügt worden. Der Angeklagte hatte vorgegeben, eine Fußballmannschaft gründen zu wollen. Im Zuge mehrerer Treffen kam es dann im Frühjahr 2017 zu unsittlichen Berührungen. Während der 36-Jährige selbst einsah, in einer Anstalt gut aufgehoben zu sein, wehrte sich dessen Vater dagegen und sprach sogar von Kastration.