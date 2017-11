Steirer gestellt, weil er Mörder ähnlich sieht

In die Suche seien Zielfahnder, das Bundeskriminalamt, das Landeskriminalamt und Spezialisten diverser Abteilungen eingebunden. Das Bundesheer hat zwei gepanzerte Fahrzeuge vom Typ "Husar" zur Verfügung gestellt, die nach Maßgabe der Polizei-Einsatzleitung eingesetzt werden können. Bezüglich des Einbruchs in den Keller eines Wohnobjekts im Raum Stiwoll am Samstagabend, bei dem eine Tiefkühltruhe geöffnet worden war, gab es keine neuen Erkenntnisse. Die Spurenauswertungen seien noch im Gange, hieß es. Eine Suchaktion im Freilichtmuseum von Stübing brachte keinen Erfolg.

Video: Doppelmörder-Jagd für Polizei "kein Spaziergang"