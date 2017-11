Stiwoll: Bundesheer hilft Polizei bei Mörderjagd

Doppelmord an Nachbarn

Der 66-jährige amtsbekannte Mann ist dringend verdächtig, am 29. Oktober mit einem nicht registrierten Kleinkalibergewehr auf drei seiner Nachbarn geschossen zu haben. Zwei von ihnen, ein 64-jähriger Mann und eine 55-jährige Frau, starben, eine 68-Jährige wollte davonlaufen und wurde am Arm getroffen. Sie ist außer Lebensgefahr. Der Täter flüchtete nach den Schüssen mit einem weißen Transporter und versteckt sich seither. Sein Fahrzeug wurde in einem Wald verwaist aufgefunden. Der Mann dürfte bewaffnet sein, die Polizei bittet um Vorsicht und Hinweise.