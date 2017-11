Mörderjagd: Friedrich F. in Museum umstellt?

In der Steiermark hat sich die Suche nach dem mutmaßlichen Todesschützen von Stiwoll am Dienstag auf zwei Bereiche zugespitzt: In Stübing im Bezirk Graz-Umgebung ist derzeit ein Großeinsatz der Polizei im Gange. Hinweisen zufolge könnte sich der 66-Jährige im dortigen Freilichtmuseum verstecken. Auch in Stiwoll wurde am Dienstagvormittag wieder verstärkt nach dem Flüchtigen gesucht.