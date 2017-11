Doppelmörder-Jagd für Polizei „kein Spaziergang“!

Jäger trafen auf Friedrich F.

Insgesamt habe man mit Unterstützung von Polizeieinheiten aus anderen Bundesländern und der Wiener Spezialeinheit WEGA mittlerweile gut 100 Objekte durchsucht - zuletzt ein Freilichtmuseum. Auch 30 Gebäude und Areale in Oberösterreich standen im Visier der Fahnder. Man habe erfahren, dass zwei Jäger Friedrich F. bereits vor der Bluttat in Stiwoll in einem Wald nahe der Ortschaft Molln im Bezirk Kirchdorf an der Krems schlafend in einem Auto entdeckt hätten, wie Treibenreif mitteilte. Er sei dann sogar ausgestiegen und habe sich mit den Waidmännern am Hochstand unterhalten.