Heiße Spur in Stiwoll: Stahl Friedrich F. Vorräte?

Wie krone.at berichtete, gibt es für Friedrich F. fünf Exit-Szenarien. Nun deutet vieles auf "Option 1: Versteck" hin. Er könnte sich also tatsächlich an einem unbekannten Ort in oder um Stiwoll versteckt halten, wo seine Vorräte langsam aber sicher zur Neige gehen.

Rätselhafter Einbruch

Und nun das: Am Samstagabend war ein bisher unbekannter Täter in den Keller in Tatortnähe eingebrochen. Der Eigentümerin war das rasch aufgefallen, denn ihre Schafe waren unruhig geworden. Vom Einbrecher war jedoch nichts mehr zu sehen. Ob er tatsächlich etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Die Ermittler schließen jedenfalls nicht aus, dass es sich beim Eindringling um den gesuchten 66-jährigen Friedrich F. handelte.