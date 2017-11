Held von Texas stoppte den Massenmörder

Als Devin P. Kelley (26) am Sonntag aus der First Baptist Church im texanischen Sutherland Springs stürmte, nachdem er 26 Menschen erschossen hatte, zögerte Johnnie Langendorff keine Sekunde und nahm die Verfolgung des Mörders auf. Gemeinsam mit einem Gemeindemitglied der Kirche fuhr er Kelley mit seinem Truck so lange hinterher, bis dieser schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einem Feld anhielt.