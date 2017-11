Nach Las Vegas der zweite Schock in den USA

Laut US-Medienberichten diente Kelley für kurze Zeit bei der US-Luftwaffe. Allerdings soll er wegen häuslicher Gewalt verurteilt und unehrenhaft aus der Armee entlassen worden sein. Kelley dürfte ein besonderes Interesse für Schusswaffen gehabt haben. Erst Ende Oktober veröffentlichte er auf seiner Facebook-Seite ein Bild von einem AR-15-Sturmgewehr. Darunter stand zu lesen: "Sie ist ein mieses Stück."

Trump: "Kein Waffenproblem, Problem mit psychischer Gesundheit"

Während seines Pressestatements gefragt, ob eine Änderung des Waffenrechts anstehe, sagte US-Präsident Trump, der derzeit in Japan weilt, die USA hätten ein großes Problem mit psychischer Gesundheit. Das Massaker von Texas sei ein sehr, sehr trauriges Ereignis: "Wer hätte jemals gedacht, dass so etwas passieren kann", sagte Trump. Die USA hätten aber kein Waffenproblem, sondern vielmehr ein Problem "mit geistiger Gesundheit in unserem Land".