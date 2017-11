„Kanada lehnt harte Flüchtlingspolitik ab“

Am Rande einer Google-Konferenz am Donnerstag meinte der Premierminister auf Kurz angesprochen: "I disagree with him even more than I think I disagree with President Trump." Zu Deutsch: "Ich stimme mit ihm noch weniger überein als mit Trump." Worauf er damit hinauswolle, ließ er allerdings offen. Auf Nachfrage im Büro des kanadischen Ministerpräsidenten steht nun fest, dass Trudeau in der Flüchtlingspolitik andere Wege als der ÖVP-Chef gehen will.