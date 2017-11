„Ich stimme mit ihm weniger überein als mit Trump“

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit einem ungewöhnlichen Vergleich kritisiert. Angesprochen auf den "neuen jungen Leader" in Österreich sagte Trudeau auf einer Google-Konferenz zu künstlicher Intelligenz in Toronto am Donnerstag knapp: "Ich stimme mit ihm noch weniger überein als mit Präsident Trump", ohne weitere Details zu nennen.