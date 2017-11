Anklage wegen Mord und 23-fachem Mordversuch

Hausverwalter starb bei Explosion

Bei der Detonation in der Hernalser Hauptstraße 210 am 26. Jänner war ein 64 Jahre alte Hausverwalter ums Leben gekommen. Der 55 Jahre alte Mieter hatte in der Nacht zuvor Gas in den Räumlichkeiten ausströmen lassen.

Funkenflug entzündete Luft-Gas-Gemisch in Wohnung

Als am nächsten Morgen der Hausverwalter, ein Gerichtsvollzieher und ein Schlosser die Delogierung durchführen wollten, kam es zum schrecklichen Vorfall. Im Zuge der Wohnungsöffnung kam es beim Aufbohren des Schlosses zu einem Funkenflug, der in weiterer Folge das Luft-Gas-Gemisch entzündete. Der Gerichtsvollzieher sowie der Schlosser erlitten schwerste Verletzungen. Der 55-jährige Wohnungsmieter und die Frau des Hausverwalters kamen mit weniger schweren Blessuren davon.